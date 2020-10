Door deze astma-app hoeven kinderen minder naar het ziekenhuis

Een groot deel van hen moet ieder jaar een paar keer naar het ziekenhuis voor controle. Dat kost vaak erg veel tijd en daarom heeft een ziekenhuis in Nijmegen iets bedacht. Ze hebben een app gemaakt die een deel ziekenhuisbezoeken kan vervangen. Luchtbrug heet het.

Ongeveer 120.000 kinderen in Nederland hebben astma. Dat betekent dat ze moeite hebben met ademhalen bij het sporten of als ze een stoffige kamer binnenlopen.

Als je astma hebt, heb je de hele tijd kleine ontstekingen in je longen. Kinderen met astma kunnen daardoor soms moeilijk ademhalen: ze zijn benauwd, ademen piepend en hoesten vaker. Zij krijgen daar allerlei medicijnen voor.

Wat is astma?

De tweelingzussen Floor en Lotte hebben ook astma. Floor heeft er sinds ze haar 11e last van en Lotte al sinds ze 2 jaar is. Allebei gebruiken ze de speciale astma-app. Daardoor hoeven ze minder vaak naar het ziekenhuis.

Na die vragenlijst krijgen ze een cijfer. Als dat cijfer te laag is, moeten ze een afspraak maken met een arts. Als het cijfer goed is, is dat niet nodig. Dat bespaart kinderen veel tijd en artsen natuurlijk ook.