Meer meldingen over hangjongeren: 'Praat met elkaar'

De politie kreeg afgelopen zomer bijna twee keer zoveel meldingen binnen over hangjongeren, in vergelijking met dezelfde maand in het jaar ervoor. Bijvoorbeeld doordat jongeren harde muziek draaien of omdat ze dingen kapot maken.

Het zijn niet alleen volwassenen die het vervelend vinden als jongeren op straat hangen. Ook kinderen voelen zich er wel eens onveilig door, zoals in Edam.