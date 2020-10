Bij deze kerkdienst mogen alleen kinderen naar binnen

Vorige week was veel gedoe over kerkdiensten in Staphorst. Daar gingen 600 mensen naar de kerk. Daarna werd afgesproken dat kerken voortaan 30 mensen binnen mochten laten. Een kerk in Ermelo bedacht een andere oplossing: daar mochten vandaag alleen kinderen naar een dienst.

Voor de kinderen is dat even wennen. Toch vinden de meeste kinderen het wel een slim idee.