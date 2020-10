Deze week en volgende week is er even geen Jeugdjournaal in de ochtend. De meeste scholen hebben in deze periode herfstvakantie en daarom zijn wij er ook even niet.

Het laatste nieuws kun je nog wel lezen via onze site en app. En we maken natuurlijk iedere avond een Jeugdjournaal om 19.00 uur. Die kun je hier allemaal terugkijken.

Op maandag 26 oktober beginnen de ochtenduitzendingen weer.