Volgend jaar geen carnaval in Tilburg

In Tilburg wordt helemaal geen carnaval gevierd. Er komt geen Prins Carnaval, geen optocht en ook geen kleiner feest.

Corona

De grote carnavalsfeesten zouden pas in februari 2021 worden gevierd, maar de carnavalsvereniging zegt dat vanwege het corona-virus te gevaarlijk is. Tilburg is de eerste grote Nederlandse stad waar alle activiteiten rond carnaval niet doorgaan.

Geertruidenberg

In augustus maakte de kleinere plaats Geertruidenberg al bekend dat er volgend jaar geen carnaval zou zijn. We maakten daar toen deze video over: