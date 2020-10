Veel kinderen gaan in de herfstvakantie naar school

De meeste kinderen hebben deze week of volgende week herfstvakantie, maar niet iedereen gebruikt die periode voor gamen, buiten spelen en andere vakantie-activiteiten. Sommige kinderen gaan in de vakantie naar school!

Scholen dicht

Veel kinderen hebben te weinig kunnen leren toen de scholen dicht waren vanwege corona. Om die achterstand een beetje in te halen, kunnen ze naar een soort herfstschool. De regering geeft scholen extra geld om kinderen op deze manier te helpen.

