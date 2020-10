Burgemeester van Rotterdam heeft corona

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft corona. Hij is niet erg ziek, maar heeft wel klachten.

Quarantaine

De burgemeester blijft in ieder geval zeven dagen in quarantaine. Dat betekent dat hij thuis blijft en geen andere mensen ontmoet. Hij kan nog wel werken. Als het nodig is neemt de reserve-burgemeester zijn werk over.

Het is niet bekend hoe Aboutaleb ziek is geworden. Hij leek zich altijd goed aan de regels te houden. Zo hield hij altijd afstand en droeg hij regelmatig en mondkapje in het openbaar.

Strenge regels

In de stad Rotterdam zijn al weken veel coronabesmettingen. De burgemeester wilde daarom graag strengere maatregelen voor heel Nederland. Waarschijnlijk komen die er ook. Morgen maakt premier Rutte bekend tijdens een persconferentie welke strengere maatregelen worden genomen.