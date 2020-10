Steeds meer mensen worden opgelicht via WhatsApp

Mensen die doen alsof ze een bekende van je zijn en zo geld van je proberen te krijgen. Oplichten noem je dat. En dat gebeurt steeds vaker. Dit jaar zijn er al vier keer zo veel meldingen geteld als in heel 2019. Oplichten gaat vaak via WhatsApp. De oplichter stuurt mensen dan berichtjes waarin hij doet alsof hij een goede vriend is of een familielid. En daar trappen dus veel mensen in.

Hoe werkt dat? De oplichter stuurt een berichtje waarin hij zegt zijn telefoon stuk is en dat 'ie een nieuw telefoonnummer heeft. Daarna praat hij een tijdje met het slachtoffer en probeert hij ervoor te zorgen dat diegene hem vertrouwt. Na een paar appjes laat hij weten dat hij snel geld nodig heeft. Om een rekening te betalen bijvoorbeeld. Of omdat zijn bankpas zogenaamd stuk is. Hij stuurt dan een tikkie, die de ander betaalt. Als het slachtoffer ontdekt wat er aan de hand is, is het al te laat en is hij of zij het geld kwijt.

Gelukkig kun je er volgens de politie makkelijk iets tegen doen. Bijvoorbeeld goed opletten als je zo'n berichtje krijgt en niet zomaar geld overmaken. Als je twijfelt of een berichtje echt is, kun je diegene ook even bellen. Het kan ook slim zijn om een vraag te stellen waar alleen jij en de ander het antwoord op weten. Als je geen antwoord krijgt, weet je dat je waarschijnlijk wordt opgelicht.