Nieuwe corona-regels over sporten, groepen en horeca

Morgen is een nieuwe persconferentie over corona. Toch zijn sommige nieuwe regels nu al naar buiten gekomen. Volwassenen mogen waarschijnlijk niet meer in groepjes sporten. Ook mogen binnen nog maximaal 30 mensen bij elkaar zijn. Buiten mogen nog groepjes van 4 mensen samenkomen.

Sporten voor kinderen gaan wel door en zij mogen ook nog steeds bij elkaar in de buurt komen. Professionele sport, zoals de eredivisie, gaat ook gewoon door.

Morgen vertelt de regering erover in een persconferentie.

Horeca

Er komen misschien ook nieuwe regels voor reizen met het openbaar vervoer en in de horeca. Wat die regels worden, is nog niet duidelijk. Het kan zijn dat cafés en restaurants helemaal dicht moeten of alleen dat ze minder lang open mogen zijn.

Besmettingen

De regering hoopt dat door de nieuwe regels minder mensen besmet raken met corona. De afgelopen weken ging het aantal besmettingen in Nederland snel omhoog. Dat is niet de bedoeling, want daardoor wordt erg druk in ziekenhuizen.