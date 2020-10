YouTuber Quinty maakt filmt over vluchtelingenkinderen

Hoe is het om als vluchteling naar Nederland te komen? Dat zoekt YouTuber Quinty uit in een nieuwe documentaire. De film heet Getekend voor het leven en gaat over kinderen die gevlucht zijn voor oorlog of andere problemen.

Om de film te maken ging Quinty op bezoek bij Mustafa. Hij vluchtte met zijn familie uit Saoedi-Arabië naar Nederland. Ze is ook bij kinderen in een vluchtelingenkamp in Jordanië en bij kinderen in Colombia. De kinderen die ze bezoekt zijn blij dat ze in de film zitten.