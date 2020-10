Zeldzame kever gevonden in Kerkrade

Na 74 jaar is hij voor het eerst weer in Nederland gespot: de juchtleerkever. Het zeldzame insect zat vlakbij een dode boom in een dierentuin in Kerkrade.

De juchtleerkever is zwart en is iets smaller dan andere kevers. Het dier leeft graag in holle, dikke, oude bomen. Nu er steeds minder van dat soort bomen zijn, is de juchtleerkever erg zeldzaam geworden.

Onderzoek

Wie het beestje wil zien, heeft pech. Want de dierentuin gaat de juchtleerkever niet vangen. Ze gaan het dier wel verder onderzoeken.