Dit zijn de nieuwe corona-regels

'De maatregelen gaan pijn doen, maar het is de enige manier' dat zei premier Mark Rutte net in een persconferentie. Het gaat niet goed in Nederland met corona. Iedere dag komen er nog steeds veel besmettingen bij. Vanaf morgenavond 22.00 uur gelden nieuwe maatregelen.

Voor kinderen is de belangrijkste verandering dat sportwedstrijden niet meer doorgaan. Trainen mag nog wel.

Hieronder zie je de andere maatregelen in het kort: