Restaurant dicht: 'mijn moeder moest huilen'

Het is extra zuur dat ze in de herfstvakantie dicht gaan. In die periode verkopen ze normaal gesproken extra veel pannenkoeken. Nu verdienen ze niets.

Restaurants moeten nu in principe vier weken dicht. Over twee weken kijkt de regering of de nieuwe maatregelen helpen, dus of het aantal corona-besmettingen daalt.

In de video zie je meer over het restaurant van de ouders van Mirre, Mathis en Yonah.