Woede over feestje in Den Haag

Op de beelden is duidelijk te zien dat de mensen zich niet aan de corona-regels houden. Zo hield niet iedereen 1,5 meter afstand.

Online reageren veel mensen woedend op beelden uit Den Haag. Daarop is te zien dat mensen in een tent drinken en feesten, vlak voordat alle cafés en restaurants moeten sluiten.

Politieagenten grepen om 22.00 uur in en stuurden iedereen naar huis. Of er toen boetes zijn uitgedeeld, is niet duidelijk.

Extra pijnlijk

Een paar meter verderop zit het gebouw van de Tweede Kamer. Daar was de regering juist aan het discussiëren over corona en over de nieuwe regels. Veel mensen vinden dit feest daarom extra pijnlijk.

De gemeente zoekt uit of ze de feestvierders en de eigenaar van het café straf kunnen geven.