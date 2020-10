Gedoe over topsport: wie mag door gaan en wie niet?

In de sportwereld is veel discussie over wie er nog in een team mogen sporten. Door de nieuwe corona-regels zou alleen de eerste divisie en de eredivisie voor mannen nog doorgaan.

Maar dat vinden veel mensen niet eerlijk. Ze waren vooral boos dat de wedstrijden voor mannen wel doorgaan, maar die voor vrouwen niet.

Gelijkheid

De minister van Sport is het daar mee eens en besloot daarom gisteren dat de eredivisie voor vrouwen toch ook door mag gaan.