Corona-test doen? Even blazen alsjeblieft!

Geen vervelend wattenstaafje in je neus en je keel, maar gewoon even blazen. Een bedrijf in Leiden heeft een test bedacht die corona kan herkennen in de adem. Op die manier kunnen mensen veel sneller getest worden. Hoe werkt dat? Mensen die besmet zijn met het virus hebben hele kleine ziektedeeltjes in hun adem. De blaastest werkt als een soort neus en kan snel ruiken of mensen coronadeeltjes bij zich dragen. Met de test kunnen onderzoekers zien of iemand zeker weten geen corona heeft. Als de test twijfelt, moeten mensen alsnog ook de test met het wattenstaafje doen.

Waarom zijn zulke blaastesten handig? Bij een gewone corona-test moet iemand vaak een paar dagen wachten op de uitslag. Dat is lastig, want al die tijd kan diegene niet naar buiten of bijvoorbeeld naar het werk. Bij de blaastest krijg je de uitslag veel sneller. Al al na een paar seconden. Als je niet besmet bent, scheelt dat dus een hoop tijd. Ook is de test minder vervelend dan de test met het wattenstaafje.

De regering hoopt dat ze de coronablaastest vanaf volgende maand kunnen gebruiken. Eerder was er al nieuws over corona-sneltesten. Dat zijn testen die binnen een uur de uitslag hebben. In deze video hoor je daar meer over.