Aaliyah lanceert haar eigen duurzame kledingmerk

Aaliyah is nog maar 13 maar lanceert al een eigen kledingmerk: Divapower. Alle kleding van het merk is op een eerlijke manier gemaakt. Dat betekent dat de mensen die het maken goed worden behandeld en genoeg betaald krijgen.

Een groot deel van de kleding die op de wereld verkocht wordt, is fast fashion. Dat zijn goedkope kleren die maar een paar keer worden gedragen. Dat is niet erg goed voor het milieu, want kleding maken kost veel water en brandstof.

Nederlanders kopen gemiddeld 46 kledingstukken per jaar. Die dragen ze gemiddeld 4 keer voordat ze het weer weggooien.