Kindershirts van FC Emmen zien er anders uit dan die van de spelers

Jeugd-fans van FC Emmen kunnen een shirt kopen met dierentuin Wildlands als sponsor erop. Op de shirts voor volwassenen staat een andere sponsor: EasyToys. Maar die is niet echt geschikt voor kinderen.

EasyToys is een winkel voor volwassenen, waar dingen worden verkocht die ze kunnen gebruiken als ze seks hebben. Daar was al eerder ophef over. De KNVB vond dat een voetbalclub niet met zo'n sponsor op het shirt mocht spelen.