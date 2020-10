Blokkade bij de grens door Armeense demonstranten

Armeense demonstranten hebben vanmorgen actie gevoerd bij de grens tussen Nederland en België. Auto's konden een tijdje niet doorrijden en daardoor ontstonden er lange files. De actievoerders willen aandacht vragen voor de situatie van Armeniërs in het land Azerbeidzjan.

De demonstranten kwamen uit België en Nederland. Ze droegen vlaggen en spandoeken. Daar stond bijvoorbeeld op: "stop oorlog en terrorisme".

Wat is er aan de hand?

Een paar weken geleden is de strijd tussen Armenië en Azerbeidzjan opnieuw losgebarsten. Die landen strijden al bijna 30 jaar met elkaar om een bepaald stuk land waar veel Armeniërs wonen.

Bij die gevechten zijn veel mensen omgekomen. Ook zijn veel gebouwen verwoest door bombardementen. De landen hebben vorige week een wapenstilstand afgesproken.

