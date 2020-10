Lil' Kleine mogelijk betrokken bij mishandeling

Een man van 28 uit Amsterdam heeft aangifte gedaan van mishandeling. De man zou zijn geslagen en geschopt. Volgens de krant Algemeen Dagblad was Lil' Kleine daarbij betrokken. Dat zouden de journalisten hebben gezien in WhatsApp-gesprekken.

Het gebeurde vorig jaar in een discotheek in Amsterdam, maar het komt nu pas naar buiten. De man zou per ongeluk tegen een vrouw aan zijn gebotst. Vrienden van Lil' Kleine en mogelijk de rapper zelf, zouden hem daarom in elkaar hebben geslagen.

Volgens AD heeft de manager van Lil' Kleine aan de man gevraagd of hij zijn aangifte in wilde trekken. Het leek de manager beter als Lil' Kleine en de man het uit zouden praten. Dat betekent dat het opgelost zou worden zonder de politie. Maar dat zag het slachtoffer niet zitten. Hij wil dat de daders straf krijgen.

Beelden

Er zijn beveiligingsbeelden van de gebeurtenis, maar volgens Algemeen Dagblad staat Lil' Kleine daar niet op.

De politie doet nog steeds onderzoek naar wat er precies gebeurd is. Lil' Kleine zegt niks over de zaak. Volgens zijn manager heeft hij wel met de politie gepraat, maar heeft hij er daarna nooit meer iets over gehoord.