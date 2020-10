Brandweer redt een paard uit een zwembad

Een paard in het Limburgse dorpje Meterik had blijkbaar zin om baantjes te trekken. Midden in de nacht klom hij een tuin in kwam in een zwembad terecht.

Hoofd boven water

Het gaat om een veulen van 1 jaar oud. Het zwembad was niet diep, dus het paard kon zijn hoofd boven water houden. De bewoners probeerden het veulen nog naar de trap van het zwembad te leiden, maar dat mislukte. Ze belden de brandweer.

De brandweer wist met twee brandweerslangen het paard naar de trap te trekken. Het dier is niet gewond geraakt en is weer terug bij zijn baasje. Zij zegt dat ze haar veulen voorlopig in de stal laat staan.