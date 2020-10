Hond gaat stiekem met de bus en eindigt op politiebureau

Een buschauffeur in Leiden had vannacht een bijzondere passagier. Er zat een hond in de bus. Het dier was stiekem ingestapt, toen andere passagiers de bus ingingen.

De mensen stapten één voor één uit, maar de hond bleef zitten. Bij de laatste halte, toen alle passagiers waren uitgestapt, kwam de buschauffeur erachter dat de hond er nog inzat.

Politie

De chauffeur heeft het dier naar het politiebureau gebracht. Daar konden agenten het baasje van de hond opsporen.

Het dier is naar huis gebracht. Hij heeft een waarschuwing gekregen omdat hij niet had betaald voor het busritje.