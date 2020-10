Kinderen voor Kinderen heeft dit jaar geen concerten, maar een film

In vier dagen een film opnemen. Dat is niet simpel, maar toch is dat precies wat Kinderen voor Kinderen gaat doen. In de film zitten bekende acteurs en heel veel beroemde liedjes van het koor.

Ieder jaar geeft Kinderen voor Kinderen een paar grote concerten. Maar net als veel andere dingen kon dat dit jaar niet doorgaan. De kinderen zijn daarom heel blij dat er nu wel een film komt.