Circus in de problemen door corona-regels: 'We hebben niks meer'

Ook bij circus Barani maken ze zich zorgen. Zij staan deze week in Bergen op Zoom en wilde daar graag voorstellingen geven. Nu dat niet door kan gaan, is het geld van het circus helemaal op.

Circussen in Nederland maken zich grote zorgen. Door de corona-crisis verdienen ze al maanden weinig geld. En door de nieuwe maatregelen mogen circusartiesten nu ook niet meer optreden voor een klein publiek.

Veel mensen willen het circus helpen. Online is een inzamelingsactie gestart. En veel mensen brengen eten voor de dieren.

Het circus is erg blij met alle hulp. Maar circusdirecteur Robert weet niet of het genoeg is om het circus open te houden.