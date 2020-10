De koning komt terug van vakantie na boze reacties

Veel mensen waren boos op de koning omdat Nederlanders het advies hebben gekregen om zo veel mogelijk thuis te blijven en niet naar het buitenland te reizen. Toen de koning over de boze reacties hoorde, besloot hij meteen om terug te gaan.

De vakantie van de koning was niet verboden. Hij ging naar een deel van Griekenland waar weinig corona-besmettingen zijn en officieel mag je daar gewoon naartoe.

Wat vind jij van de actie van de koning? Moet zo'n vakantie best kunnen of was het heel onverstandig? Reageer op de stelling: