Negen corona-besmettingen bij AZ, maar wedstrijd gaat door

Bij voetbalclub AZ hebben op dit moment negen mensen corona. Het gaat om zes spelers en drie medewerkers.

De spelers en medewerkers zijn allemaal in quarantaine gegaan. Dat betekent dat ze thuisblijven en geen andere mensen ontmoeten.

Spelen

Vier van de besmette spelers zitten in het eredivisie-team. Toch kan de wedstijd vanavond tussen AZ en VVV-Venlo gewoon doorgaan. Bij Sparta zijn drie besmettingen ontdekt en die club mag vanavond ook gewoon tegen Feyenoord spelen.

Eerder werd een wedstrijd tussen RKC Waalwijk en PEC Zwolle wel afgelast vanwege corona-besmettingen.

Wel voetbal

Profvoetbal is op dit moment een van de weinige sporten die nog door mag gaan. Gisteren maakten we daar deze video over: