Tomas groeit op in armoede (net als steeds meer Nederlandse kinderen)

Sinds de corona-crisis wordt het drukker bij de voedselbanken en hebben steeds meer gezinnen in Nederland schulden. Tomas van 13 jaar weet hoe het is om met weinig geld te moeten leven en vertelt erover aan Milou.

Het gezin van Tomas bestaat uit zijn vader, moeder en vijf kinderen. Samen moeten ze leven van 150 euro per week, Gelukkig krijgen ze ook wel eens wat van vrienden en is er eten van de voedselbank.

Vandaag is het wereldarmoededag. Op die dag is er extra aandacht voor armoede in Nederland.