Koning en prinsessen weer thuis na afgebroken vakantie

De koning, koningin en prinsessen zijn weer terug in Nederland. Zaterdagavond kwamen ze thuis in paleis Huis ten Bosch, nadat ze heel kort in Griekenland waren.

Wat is er aan de hand?

De koninklijke familie ging vrijdag naar hun vakantiehuis in Griekenland. Toen ze daar aankwamen zagen ze dat veel mensen in Nederland boos waren vanwege hun vakantie. Iedereen heeft namelijk het advies gekregen om zo veel mogelijk thuis te blijven en niet naar het buitenland te reizen. Gisteren maakten we daar deze video over: