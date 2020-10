Magneetvissers hengelen een granaat uit het water

Magneetvissers hebben in Den Haag een explosief opgevist. Het gaat om een granaat uit de Tweede Wereldoorlog.

De magneetvissers waarschuwden de politie meteen en voor de zekerheid werd de omgeving afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst heeft de granaat meegenomen en op een andere plek tot ontploffing gebracht.

Kinderen

Er worden regelmatig oude explosieven in Nederland gevonden. Ook vaak door kinderen. Eerder maakten we daar deze video over: