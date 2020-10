Waarschuwing voor drukte in natuurgebieden

Verschillende natuurorganisaties waarschuwen dat het vandaag wel eens druk kan worden in natuurgebieden. Ze raden mensen aan om niet naar de populairste plekken te komen.

1,5 meter

In de natuur moet je ook 1,5 meter afstand houden en op sommige plekken (bijvoorbeeld in een uitkijktoren) moet je een mondkapje op. De drukte wordt verwacht omdat het vandaag nauwelijks regent en omdat een wandeling een van de weinige uitjes is die je nog kan maken in de herfstvakantie.

Leuk?

Vind jij het leuk om in de natuur te wandelen of blijf je liever thuis? Reageer op de stelling: