Deze kinderen willen een miljoen ophalen voor goede doelen

Marc Floor en Lize Marie gingen naar Lesbos om een documentaire en een videoclip op te nemen. In de video vertellen ze er meer over.

Al jaren zijn er grote problemen met vluchtelingen in Griekenland. Duizenden mensen zijn op Griekse eilanden terechtgekomen. Ze willen het liefst doorreizen naar Europese landen, maar ze mogen niet verder. Daarom leven ze - soms al jaren - in overvolle vluchtelingenkampen.

De omstandigheden in die kampen zijn vaak slecht. Mensen leven in tenten, er is weinig eten en de hygiëne is slecht. Vorige maand is het grootste opvangkamp door een grote brand verwoest en zijn de problemen alleen maar groter geworden.