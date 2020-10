Nederland wil WK voetbal voor vrouwen organiseren

De KNVB gaat samen met de voetbalbonden van België en Duitsland proberen om het WK voetbal 2027 binnen te halen. De landen hebben aan de FIFA vertelt dat ze het toernooi voor vrouwen samen willen organiseren.

Toplanden

Nederland en Duitsland horen bij de beste voetballanden van de wereld. De nationale vrouwenploeg van Duitsland werd twee keer wereldkampioen en veroverde acht keer de Europese titel. Nederland werd in 2017 Europees kampioen en bereikte vorig jaar de WK-finale. Oranje verloor toen van de Verenigde Staten.

Door samen te werken denken de landen dat ze meer kans maken om het toernooi ook echt te mogen organiseren.

2023

Het duurt waarschijnlijk nog wel even voordat de FIFA een keuze maakt. Er is eerst nog een WK in 2023. Dat toernooi is in Australië en Nieuw-Zeeland.