100.000 meisjes krijgen een brief van het leger

Meisjes van 17 krijgen deze week een brief waarin staat dat ze opgeroepen kunnen worden voor het leger. Dienstplicht heet dat. De brief betekent niet dat ze nu het leger in moeten. Pas als er oorlog uitbreekt en de veiligheid van Nederland in gevaar komt, kunnen ze worden gevraagd om in actie te komen. De dienstplicht bestond al voor jongens. Twee jaar geleden besloten politici dat het voor jongens en meisjes gelijk moet zijn.

In veel landen betekent dienstplicht dat mensen verplicht het leger in moeten. In Nederland is dat sinds 1997 niet meer zo. Dat komt omdat de kans op oorlog in Nederland klein is. Jongeren krijgen de dienstplichtbrief nog wel, voor als er toch oorlog uitbreekt. In het leger van Nederland zitten nu alleen mensen die voor een baan als militair hebben gekozen.

Ook prinses Amalia valt binnenkort onder de dienstplicht, zij wordt op 7 december 17 jaar. Wat zij met de brief gaat doen, is nog niet bekend. Haar vader, koning Willem-Alexander, heeft zijn dienstplicht wel gedaan. Hij zat twee jaar bij de Koninklijke Marine. 100.000 In totaal krijgen zo'n 100.000 meisjes deze week een brief. Het ministerie dat over het leger gaat hoopt dat daardoor meer meisjes kiezen voor een baan als militair. Nu zitten er zo'n 4000 vrouwen in het leger. Dat is ongeveer tien procent van alle militairen in Nederland. Wat vind jij daarvan? Reageer op onze stelling!