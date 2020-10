Rapper Boef mag 2,5 jaar niet autorijden

Het heeft te maken met een filmpje uit 2016. Daarin rijdt Boef 300 kilometer per uur. Dat is meer dan 150 kilometer te hard. Ook scheurde hij door de stad in Tilburg.

Er is al eerder uitspraak gedaan in deze zaak. Toen zei de rechter dat Boef zijn rijbewijs voor 1,5 jaar moest inleveren. Boef was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep. Dat betekent dat hij wilde dat een andere rechter er opnieuw naar zou kijken.