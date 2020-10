Prinsessen bleven langer in Griekenland, gisteravond pas thuis

Prinses Amalia en haar zusje Alexia bleven nog tot en met gisteren in Griekenland. Gisteravond kwamen ze thuis, terwijl koning Willlem-Alexander, koningin Máxima en prinses Ariane zaterdag al terugkwamen.

In het filmpje hierboven zie je hoe ze aankomen bij Paleis Huis ten Bosch, waar ze wonen.

Niet genoeg plek

Volgens woordvoerders van de koning was er niet genoeg plek aan boord van het vliegtuig dat dit weekend van Griekenland naar Nederland vloog. Er waren nog vier plekken: voor de koning, koningin, één prinses en een beveiliger. Er is toen besloten dat Amalia en Alexia later zouden terugvliegen.