Koning zegt sorry in speciale videoboodschap

Koning Willem Alexander heeft sorry gezegd in een videoboodschap voor het Nederlandse volk. De hele video zie je hierboven.

Al dagen is er gedoe over een vakantie van het koninklijke gezin naar hun vakantiehuis in Griekenland. Veel mensen waren boos op de koning omdat Nederlanders het advies hebben gekregen om zo veel mogelijk thuis te blijven en niet naar het buitenland te reizen.