Uitgezocht: Waarom is Amerika zo vaak in het nieuws?

Hoe komt dat? Waarom is er zoveel aandacht voor Amerika ten opzichte van andere landen? Dat zie je in de nieuwe #Uitgezocht:

Veel mensen vinden nieuws uit Amerika belangrijk, omdat het land het rijkst is en het sterkste leger heeft. Het kan daardoor in z'n eentje beslissingen nemen die de hele wereld aangaan. Dat is ook waarom Engels zo'n belangrijke taal geworden.

Ook zijn veel Amerikaanse merken en bedrijven populair in Nederland. Zoals McDonalds, Burger King, Domino Pizza's, Google, Apple en Netflix.

Vrienden

Nederland en Amerika zijn bondgenoten. Dat zijn bevriende landen die elkaar helpen. Die vriendschap werd voor ons heel belangrijk tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Amerika heeft geholpen om Nederland te bevrijden van nazi-Duitsland en gaf daarna veel geld om ons land weer op te bouwen.

Sindsdien is die vriendschap sterker geworden, zijn we meer Amerikaanse spullen gaan kopen en steunen we de VS vaak als ze in oorlog zijn met een ander land.