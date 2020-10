Nederlanders eten opnieuw meer vlees

Een kippenbout, hamburger of een biefstuk: dit soort vlees is vorig jaar meer verkocht dan het jaar ervoor. Gemiddeld werd er vorig jaar 39 kilo vlees per persoon gegeten. Dat is een paar honderd gram meer dan een jaar eerder.

Het populairste vlees in Nederland is kip: in totaal eten Nederlanders meer dan 185 miljoen kippen per jaar.

Hoewel vleesvervangers steeds populairder worden, stijgt ook de hoeveelheid vlees dat wordt verkocht. Volgens onderzoekers komt dat onder andere doordat mensen thuis vaker vegetarisch eten, maar in een restaurant wel vlees bestellen.