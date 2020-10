1 miljoen voor groot poep-onderzoek tegen diabetes

In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen diabetes type 1. Daarbij zitten zo'n 6000 kinderen met de ziekte.

Onderzoekers krijgen 1 miljoen euro om te kijken of poepbacteriën mensen met de ziekte diabetes type 1 kunnen helpen.

Bij mensen met de ziekte diabetes type 1 maakt het lichaam zelf geen insuline aan. Dat is een stofje dat je wel nodig hebt. Mensen met de ziekte moeten daarom een apparaatje gebruiken, waardoor ze de stof toch binnen krijgen.

De onderzoekers hopen dat ze met goede bacteriën die in poep zitten, mensen met diabetes kunnen helpen. De bacteriën in je darmen zijn namelijk erg belangrijk om je lichaam gezond te houden. Het nieuwe onderzoek duurt vijf jaar.

Leven met diabetes

Eerder in het Jeugdjournaal zag je Pien. Zij heeft diabetes type 1 en daardoor is haar leven behoorlijk veranderd. In het filmpje hieronder vertelt ze erover: