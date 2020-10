Kinderen voeren actie op TikTok voor hun speelcontainers

Kinderen in Rotterdam voeren actie via TikTok. Ze willen dat de speelcontainers in hun buurt blijven staan.

De containers heten Duimdrop. Kinderen kunnen er speel- en sportspullen lenen, zoals spelletjes, voetballen en skeelers. Maar de gemeente gaat de containers binnenkort weg halen. Dat vinden de kinderen stom, want zij vinden het leuk om er na school te spelen en nieuwe dingen te leren.

Online of in het echt?

Met een actie op TikTok hopen de kinderen het plan van de gemeente te stoppen.

