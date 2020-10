20 jaar cel voor doodschieten rapper Feis

Een man van 26 jaar heeft een gevangenisstraf van 20 jaar gekregen. In de nieuwjaarsnacht van 2019 schoot hij rapper Feis dood. Het gebeurde na een ruzie in een café.

Voorbeeld

Feis heete eigenlijk Faisal Mssyeh en was nog maar 32 jaar. Hij was tien jaar rapper en had meer dan een miljoen views op YouTube. Voor veel nog bekendere rappers, was hij een voorbeeld.

Een paar dagen na zijn dood was er een grote herdenking. Wij maakten daar toen deze video over: