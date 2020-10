Nederlander hackt (alweer) het Twitter-account van Trump

Het is een Nederlander gelukt om in het Twitter-account van president Trump te komen. En dat vond hij niet heel moeilijk. Na zeven keer had Victor Gevers van 44 jaar het wachtwoord al geraden.

maga2020!

Het wachtwoord was maga2020!. Dat staat voor Make America Great Again 2020. Die zin gebruikt Donald Trump om de aankomende presidentsverkiezingen te winnen.

In 2016 lukte het de Nederlander ook om in te loggen op Trump zijn account. Toen was het wachtwoord 'yourefired'. Dat was een uitspraak die hij vaak deed in een bekende Amerikaanse tv-show.

Met het wachtwoord kon de man berichten plaatsen namens Donald Trump en zijn persoonlijke berichten lezen. Hij zegt dat hij dat niet heeft gedaan. Hij heeft de team van Trump gewaarschuwd, zodat de president beter met zijn persoonlijke gegevens om kan gaan.