Duizenden vlooien moeten schadelijke plant bestrijden

In Nederland zijn duizenden Japanse bladvlooien uitgezet. Ze moeten de Japanse duizendknoop gaan bestrijden. Dat is een plant die schadelijk is voor de natuur.

Lekker

De Japanse bladvlo staat erom bekend dat hij de duizendknoop erg lekker vindt. Hij zuigt het plantensap uit de plant waardoor die verzwakt en minder snel groeit.

Het bestrijden van deze plant is hard nodig. Het is namelijk een soort onkruid dat ontzettend snel groeit en schadelijk is voor wegen, gebouwen en leidingen.