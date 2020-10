Boeren moeten hun kippen binnen houden

Boeren met kippen, ganzen, eenden en andere vogels moeten hun dieren vanaf vandaag binnen houden. De regel geldt voor alle bedrijven met meer dan 250 van dit soort pluimvee. Het komt doordat in het Utrechtse Kockengen twee dode zwanen zijn gevonden met een besmettelijke ziekte, namelijk vogelgriep.

Het is een virus komt waarschijnlijk uit Rusland en is door trekvogels hierheen gebracht. Om te zorgen dat niet meer vogels ziek worden, moeten boeren hun kippen dus binnen houden. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen.

60.000 kippen naar binnen

Het gebeurt vaker dat boeren hun kippen tijdelijk binnen moeten houden. Afgelopen februari nog. Toen vertelden Jaap en Tessa over hun 60.000 kippen die verplicht naar binnen moesten: