Is dit de oplossing voor de sprinkhanenplaag?

Veel landen in Afrika en Azië hebben last van een gigantische sprinkhanenplaag. De dieren trekken met miljoenen over het land van boeren en laten alles kaal achter.

Studenten van de universiteit in Delft denken nu dat ze een oplossing hebben gevonden: een stofje dat de sprinkhanen dood maakt, maar de rest van de natuur laat leven.

Gif

De studenten bedachten een speciaal soort gif, dat alleen gevaarlijk is voor sprinkhanen. Dat is anders dan het gif dat normaal vaak wordt gebruikt om dieren die overlast geven te bestrijden. Dat is vaak ook erg gevaarlijk is voor mensen en voor planten.

