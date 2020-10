Zeldzame vlinder duikt opeens op in Papendrecht

Op een lantaarnpaal midden in Papendrecht werd hij gespot: een zeldzame doodshoofdvlinder. Een boswachter zag een foto voorbijkomen op internet en ging er toen snel zelf heen om de vlinder te bewonderen.

Een stichting die veel weet over vlinders schrijft dat het zou kunnen komen door de wind. De vlinders komen vanuit Zuid-Europa naar Nederland. Als de wind de goede kant op staat, is het voor hen dus makkelijker om Nederland te bereiken.

De doodshoofdvlinder wordt niet vaak in Nederland gespot. Maar dit jaar hebben veel mensen hem gezien . Hoe dat komt, is onduidelijk.

De doodshoofdvlinder komt vooral voor in het zuiden van Europa en in Afrika. Hij heet zo vanwege de opvallende tekening op zijn rug: net een doodskop.

Wat bijzonder is, is dat de vlinder kan piepen. Waarschijnlijk is dat bedoeld om vijanden mee af te schrikken. Hij doet dat door lucht uit zijn achterlijf te persen. Voor zover bekend zijn er geen andere vlinders die piepgeluiden kunnen maken.