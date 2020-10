Herten uitgeput na paarseizoen: 'laat ze met rust'

Dat komt doordat de bronstijd net is afgelopen. Dat is een tijd waarin herten graag willen paren. Mannetjesherten doen er dan alles aan om een vrouwtjeshert te versieren.

De afgelopen tijd belden tientallen wandelaars de boswachter omdat ze een 'ziek' hert zien. Volgens de boswachters is er niets aan de hand: de herten zijn niet ziek, maar gewoon uitgeput.

In de bronsttijd zijn herten wekenlang 24 uur per dag actief om een vrouwtje te vinden. In die tijd eten ze heel weinig. Daardoor liggen ze nu vaak uitgeput op de grond.

Over een tijdje zijn de herten weer de oude. Tot dan vragen boswachters de wandelaars om de dieren met rust te laten.

Burlen

Als herten willen paren, maken ze vaak een speciaal geluid. Burlen heet dat. In de video hieronder hoor je hoe dat klinkt.