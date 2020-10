Oproep: Wat wil jij weten over het corona-virus?

Op zondag 1 november maken we weer een speciaal Jeugdjournaal over het corona-virus. Daarin praten we jullie bij over hoe het ervoor staat met het virus. Ook beantwoorden we samen met virus-deskundige Annemiek van der Eijk zoveel mogelijk van jullie vragen.

Heb jij een vraag over het corona-virus? Stuur die dan in.