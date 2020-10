Dit zijn de winnaars van de Cinekid Awards

Op het mediafestival Cinekid zijn de prijzen uitgereikt voor de beste kinderfilms en -series van het afgelopen jaar. Normaal gebeurt dat met een grote uitreiking, maar door corona gaat dat dit jaar niet door. En de winnaar is... Een van de belangrijkste prijzen is die voor de beste Nederlandse familiefilm. Die prijs is gewonnen door Jackie en Oopjen. De film gaat over het meisje Jackie, dat op een dag tegen Oopjen aan loopt. Zij is uit een schilderij van het Rijksmuseum gestapt. De film draait nu in de bioscoop. Hieronder kun je de trailer van de film bekijken:

trailer Jackie en Oopjen

Een andere belangrijke prijs is gewonnen door het kickbokstalent Amira. De documentaire over haar leven is door het publiek gekozen als beste kinderfilm. De film is te zien op Videoland. Amira is ontzettend blij met de prijs.

Ik ging helemaal gillen en rondjes rennen. Amira

De prijs voor de beste korte documentaire is voor Timo. In de film Timo moet wachten zie je hoe hij niet meer naar school mag, nadat hij een paar keer erg boos is geworden in de klas. Vorig jaar vertelde hij erover in het Jeugdjournaal. Je kunt de documentaire bekijken op de online streamingsite Cinekid Play. Nog meer prijzen Ook de tv-programma's De Buitendienst en Koken met Konijnen hebben een prijs gewonnen. Hieronder zie je een overzicht van alle prijzen: