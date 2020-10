Van schilmesje tot zwaard: in Zaanstad zijn alle messen verboden

Vanaf vandaag is het in heel Zaanstad verboden om een mes bij je te hebben. Ook andere gevaarlijke voorwerpen zijn verboden. Mensen die toch zoiets in hun tas hebben, kunnen een boete krijgen van 2.500 euro. Ook mag de politie het voorwerp in beslag nemen.

Schroevendraaier

Knuppels, schroevendraaiers en aardappelschilmesjes worden in Nederland gezien als gereedschap. Maar volgens een woordvoerder van de gemeente Zaanstad, kunnen deze voorwerpen worden gebruikt als wapen. Daarom zijn al deze dingen op straat verboden.

Messen

De laatste jaren zijn er in Zaanstad vaak incidenten met dit soort voorwerpen. Vooral messen zijn een groot probleem. Dit jaar waren er al 142 incidenten met steekwapens.

Kinderen

Agenten en burgemeesters zien in Nederland steeds vaker kinderen die een mes bij zich hebben en maken zich daar zorgen over. Eerder besloten meerdere winkels al dat zij geen messen meer verkopen aan kinderen. Wij maakten daar toen deze video over: